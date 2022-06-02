Нинбо, Китай, 2 июня, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Пропускная способность порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая в мае достигла 3,3 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что стало новым месячным рекордом, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Scio.gov.cn Порт Нинбо Чжоушань

Этот показатель побил предыдущий месячный рекорд в размере более 3 млн TEU, установленный в апреле, и представляет собой увеличение более чем на 16% в годовом исчислении, сообщил оператор одного из самых загруженных портов Китая.

В мае количество контейнерных маршрутов, обслуживаемых портом, достигло 299, что также является рекордным показателем, в то время как объем услуг порта по железнодорожному и морскому транзиту достиг 135 000 TEU, увеличившись на 33,8% в годовом исчислении.

Порт принял ряд мер для повышения эффективности использования своих причалов и работал с различными департаментами, чтобы облегчить работу в порту, отметил его оператор.