Ульяновск, , 06:11 — REGNUM В Ульяновской области вслед за национальными праздниками состоится межрегиональный фестиваль еды и музыки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Музыка объединила всех Валентин Илюшин © ИА REGNUM

5 июня в музее-заповеднике «Родина В. И. Ленина» пройдёт фестиваль еды и музыки «Бульвар». Организаторы отмечают, что концерты будут проводиться на двух сценах, где в течение дня будут выступать различные музыкальные коллективы, играющие в разных жанрах: от популярной музыки до джаза, авторских текстов до известных кавер-хитов. Праздник имеет статус межрегионального уровня: среди участников — 19 групп, в том числе из Москвы, Самары, Казани, Тольятти.

В кулинарной зоне рестораторы из Ульяновска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга представят блюда уличной кухни разных народов мира. Также будет организована выставка-продажа фермерской продукции и крафтовых товаров.

Программа фестиваля также включает развлекательные театрализованные семейные программы. Кроме того, будут представлены зоны отдыха, территория для пикника, фотолокации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня 2022 года в Ульяновске отметят региональный татарский национальный Сабантуй, который посвящён окончанию весенних полевых работ. Помимо концертов, состоятся спортивные состязания, игры для детей, а все желающие смогут исполнить под гармонь татарские национальные песни в рамках работы концертной площадки «Живой микрофон».