Анкара, 2 июня 2022, 06:07 — REGNUM Переговоры США и Турции о поставках Анкаре американских истребителей F-16 прошли «в положительном ключе», 1 июня заявил журналистам турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
По его словам, турецкая сторона надеется, что американские власти примут положительное решение. Анкара просит США продать ей 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для военных самолетов, которые уже стоят на вооружении Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон будет изучать запросы турецкой стороны по приобретению вооружения и военной техники. Вместе с тем глава Госдепартамента подчеркнул, что США пока не готовы продать Турции свои истребители.
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