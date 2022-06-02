Анкара, , 06:07 — REGNUM Переговоры США и Турции о поставках Анкаре американских истребителей F-16 прошли «в положительном ключе», 1 июня заявил журналистам турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

Хулуси Акар Mil.ru

По его словам, турецкая сторона надеется, что американские власти примут положительное решение. Анкара просит США продать ей 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для военных самолетов, которые уже стоят на вооружении Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон будет изучать запросы турецкой стороны по приобретению вооружения и военной техники. Вместе с тем глава Госдепартамента подчеркнул, что США пока не готовы продать Турции свои истребители.

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