Москва, 2 июня, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В четверг, 2 июня, в Москве будет переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

В ночь на 3 июня в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В пятницу, 3 июня, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +20… +25 °C, облачно, дождь, местами гроза, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, действие «жёлтого уровня» погодной опасности из-за грозы и ветра объявлено в Москве и Подмосковье.