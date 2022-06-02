Семью из Якутии наградили орденом по указу Путина
Якутск, 2 июня, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Многодетной семье Людмилы и Петра Пестряковых из Якутии вручили орден «Родительская слава». Они воспитывают семерых детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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В церемонии награждения участвовали в том числе полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава республики Айсен Николаев. Указ о вручении ордена подписал глава государства Владимир Путин.
Айсен Николаев назвал орден высокой государственной наградой и подчеркнул, что вырастить семерых дочерей — это огромный труд.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая орден «Родительская слава» вручили семье из Ростова-на-Дону. Награду получили Ирина и Александр Калмыковы, воспитывающие 11 детей.