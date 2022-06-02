Ульяновск, , 05:54 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Средства профилактики против ковида Василий Иванов © ИА REGNUM

По сведениям ведомства, 1 июня в регионе зарегистрировано 30 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем было выявлено сутками ранее, 31 мая.

Всего в Ульяновской области проведено 2 101 422 лабораторных теста на SARS-CoV-2, в том числе 1 июня сделано 2968 исследований.

Напомним, что в Ульяновской области выявляется менее 40 случаев заражения коронавирусом ежедневно последние пять дней, с 29 мая по 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 983 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 197 559 человек (97,33%), скончались от ковида 4696 пациентов.

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