Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН осудил нападение на миротворцев в Мали и призвал власти африканской страны оперативно провести расследование инцидента. Об этом 2 июня сказано в заявлении Совбеза ООН для прессы.

Dawit Rezene Миротворцы ООН в Африке

Члены Совбеза ООН «строжайшим образом осудили нападение на Миссию», в результате которого погиб один миротворец из Иордании, ещё трое получили ранения. В Совбезе ООН призвали переходное правительство Мали оперативно провести расследование нападения на миротворцев, привлечь виновных к ответственности и сообщить соответствующей стране о достигнутом прогрессе.

Кроме того, члены Совбеза ООН напомнили, что нападение на миротворцев может быть квалифицировано как военное преступление, в соответствии с нормами международного права.

«Участие в планировании, финансировании или совершении нападений на миротворцев МИНУСМА является основанием для введения санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — указано в заявлении Совбеза ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа боевиков напала на военную колонну миротворцев ООН в Мали, недалеко от города Кидаль на северо-востоке страны.