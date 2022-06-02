Пекин, 2 июня, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Пекин активизировал свои усилия по борьбе с наводнениями, поскольку город вступил в сезон наводнений, сообщили власти на пресс-конференции, передает 1 июня агентство Синьхуа.

Río Amarillo Хуанхэ в среднем течении, город Ланьчжоу

С июня по август количество осадков в Пекине, по прогнозам, составит от 450 мм до 530 мм, что на 20-40% больше обычного уровня за тот же период предыдущих лет, в то время как количество дождливых дней с ежедневным количеством осадков свыше 25 мм, как ожидается, составит от пяти до семи, что составляет больше, чем обычные 4,5 дня в предыдущие годы.

В этом году Пекин подготовил 2578 групп по борьбе с наводнениями численностью более 170 000 человек и увеличил материальные запасы, сказал заместитель командующего пекинским штабом по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи Лю Бинь.