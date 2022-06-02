Биробиджан, , 05:40 — REGNUM В Еврейской АО ждут сильного подъёма воды в водоёмах из-за обильных дождей. ГУ МЧС по региону предупредило об угрозе подтоплений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе ведомства.

В реке Иртыш повышается уровень воды Siberian.mchs.ru

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«В ближайшие 2-3 дня на реках Еврейской автономной области ожидается подъем уровней воды на 20-50 см. При оправдываемости неблагоприятного прогноза поймы рек Большая Бира, Большой Ин, Кирга, Хинган будут подтоплены еще на 1 м» — отметили в МЧС ЕАО.

Ситуация усложняется тем, что по прогнозу синоптиков июнь в регионе будет дождливым. Все службы и руководство муниципалитетов предупреждены о возможном подтоплении территорий. Жителей региона просят не выезжать в лес и на рыбалку, потому что дороги может размыть или затопить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зейском районе Амурской области в связи с паводковой обстановкой ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода поднялась в реке Правый Уркан, подтоплены дороги и приусадебные участки.