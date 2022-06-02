Куньмин, Китай, 2 июня, 2022, 05:35 — ИА Регнум. На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в уезде Лушань города Яань провинции Сычуань на юго-западе Китая 1 июня в 17:00 по пекинскому времени, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, очаг землетрясения находился на глубине 17 км на отметке 30,37 градуса северной широты и 102,94 градуса восточной долготы.