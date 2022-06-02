Куала-Лумпур, , 05:31 — REGNUM В Малайзии в апреле текущего года продовольственная инфляция достигла 4,1%, показав самый высокий рост с января 2018 года. Об этом со ссылкой на Департамент статистики Малайзии 2 июня сообщает телеканал CNA.

Рост цен Pixabay.com

телеканал CNA «Согласно апрельскому отчёту Департамента статистики Малайзии по индексу потребительских цен (ИПЦ), продовольственная инфляция составила 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года».

Рост цен был зафиксирован в 89,1% учитываемых продовольственных товаров. В частности, молоко, сыр и яйца по сравнению с апрелем 2021 года подорожали на 7,2%, мясо — на 6,2%, овощи — на 4,5%, рыба - на 3,8%, морепродукты - на 3,5%.

Отмечается, что, наряду с внутренними экономическими проблемами и увеличением спроса на продукты питания во время Рамадана, на рост инфляции влияет ситуация на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировой продовольственный кризис невозможно решить без поставок российского и украинского продовольствия.

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