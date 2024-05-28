Пекин, 2 июня, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Китае насчитывается более 110 млн пионеров, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Частное пионерское». реж Александр Карпиловский. 2013. Россия Пионеры

Согласно свежим данным, обнародованным китайскими властями, организация китайских детей «Китайские юные пионеры» насчитывала более 110 млн членов по всей стране на конец 2021 года.

Организация может похвастаться 207 000 рабочих комитетов начального уровня, из которых 200 000 были основаны в начальных или средних школах, отметил Центральный комитет Союза коммунистической молодежи Китая, ссылаясь на данные рабочего комитета пионерии.