Таллин, , 05:29 — REGNUM Исторический рекорд побила стоимость бензина в Эстонии. Об этом 1 июня сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным портала, по состоянию на 1 июня, литр самого популярного в Эстонии 95-го бензина на автозаправке в Таллине стоит 2,119 евро, цена на 98-й бензин выросла до 2,169 евро, дизель продаётся по 1,949 евро.

При этом предыдущий исторический ценовой рекорд был установлен два дня назад: 30 мая 95-й бензин стоил 2,079 евро.

Рост цен на бензин в Эстонии обусловлен возрастанием цены на нефть в мире в связи с антироссийскими санкциями, а также стремлением стран Прибалтики отказаться от экспорта нефти из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель крупнейшей оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что Эстонии следует переориентироваться на собственные ресурсы, в том числе активно использовать горючий сланец, чтобы остановить падение благосостояния своих граждан.

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