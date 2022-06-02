Манагуа , , 05:24 — REGNUM Стоимость хлеба в Никарагуа за месяц выросла на 20% из-за антироссийских санкций Запада, заявил президент хлебной палаты Canipan Хуан Пабло Эстрада.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Сегодня цена за фунт самого дешевого хлеба составляет 25-28 кордоб, и этот хлеб меньше всего вырос в цене, это рост примерно на 20% по причине пандемии и санкций против России», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что из-за санкций и пандемии коронавирусной инфекции значительно выросли цены на импортное сырье. В связи с этим производителям хлеба в Никарагуа приходится повышать стоимость конечного товара для потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии заявили о влиянии продовольственного кризиса на жизни 2,6 млн итальянцев. Отмечалось, что рост стоимости зерна на международном рынке приведет к повышению цены на хлеб, что может вызвать проблемы для республики.