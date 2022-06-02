Куньмин, Китай, 2 июня, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В общей сложности 103 000 мальков редких рыб были выпущены в реку Ланьцанцзян, жизненно важный водный путь для трансграничных перевозок, в юго-западной китайской провинции Юньнань, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Aleksey Gnilenkov Меконг

Мероприятие было совместно организовано Huaneng Lancang River Hydropower Inc., научно-исследовательским институтом рыболовства провинции Юньнань и другими учреждениями на терминале электростанции в среднем течении реки Ланьцанцзян, также известной как река Меконг после того, как она вытекает из Китая.

«Это имеет большое значение для защиты популяций редких рыб в реке Ланьцанцзян, а также может способствовать пополнению местных рыбных ресурсов и поддержанию водного биоразнообразия в реке», — сказал младший научный сотрудник провинциального научно-исследовательского института рыбного хозяйства У Цзиндун.

В общей сложности в реку было выпущено 103 000 мальков редких видов рыб, в том числе около 82 000 мальков Schizothorax lissolabiatus, вида лучеперых рыб, эндемичных для этого района. Сравнительно слабый поток воды в месте выброса может помочь малькам адаптироваться к новой водной среде и обеспечить их выживаемость.