Шанхай, Китай, , 05:19 — REGNUM Фьючерсы на сырую нефть закрылись снижением в ходе дневных торгов на Шанхайской международной энергетической бирже, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Самый активный контракт на сырую нефть с поставкой в июле 2022 года подешевел на 10,2 юаня (около $1,53) и закрылся на уровне 734,9 юаня за баррель. Общий объем торгов по 14 фьючерсным контрактам на сырую нефть, котирующимся на бирже, составил 292 845 лотов, а оборот составил около 216,82 млрд юаней.

Китай запустил торговлю фьючерсами на сырую нефть, которая открыта для иностранных инвестиций, в марте 2018 года.