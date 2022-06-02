Пекин, 2 июня, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Денежные дивиденды, которые китайские компании, зарегистрированные на биржах Китая, планировали выплатить, продолжали расти в 2021 году, поскольку регулирующие органы призывали компании, зарегистрированные на бирже, вознаграждать инвесторов, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Китайские компании, зарегистрированные на бирже A-share, предложили денежные дивиденды в размере более 1,5 трлн юаней (около $225 млрд), что на 1,4% и 13,6% больше по сравнению с фактическими дивидендами, выплаченными в 2020 и 2019 годах соответственно, сообщила в среду Китайская ассоциация публичных компаний.

На данный момент в общей сложности 3170 компаний, зарегистрированных на биржах Шанхая и Шэньчжэня, раскрыли свои планы по выплате дивидендов фондовым инвесторам на 2021 год, увеличившись на 4,9% в годовом исчислении, показали данные ассоциации.

Ассоциация заявила, что уровень дивидендов в Китае сопоставим со зрелыми рынками капитала в мире, поскольку компании, зарегистрированные на бирже, в последние годы стали более охотно распределять денежные дивиденды, и сумма выплачиваемых денег также неуклонно растет.

Китайские регулирующие органы уже давно стремятся улучшить системы выплаты денежных дивидендов для компаний, зарегистрированных на бирже. Власти усилили механизмы принятия решений о выплате дивидендов наличными и требования к раскрытию информации, проводят специальные проверки и поощряют фирмы следовать различным требованиям политики, основанным на их собственных условиях.