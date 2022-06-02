Якутск, 2 июня 2022, 05:22 — REGNUM Городу Кировское в Донецкой народной республике будет помогать Якутия. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях 1 июня заявил глава региона Айсен Николаев.
По словам главы Якутии, Кировское не попал в зону боевых действий, но республика восемь лет находилась в состоянии войны, поэтому дороги и социальная инфраструктура обветшали. В городе есть угольная шахта, которая продолжает работать.
Как сообщалоИА REGNUM, Чувашия взяла шефство над двумя предприятиями на Донбассе — «Донецким электротехническим заводом» и «Торезским электротехническим заводом», Хабаровский край будет курировать город Кобальцево в ДНР.