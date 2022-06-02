Якутск, 2 июня, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Городу Кировское в Донецкой народной республике будет помогать Якутия. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях 1 июня заявил глава региона Айсен Николаев.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

«Посоветовавшись с коллегами и согласовав с руководством ДНР, мы взяли шефство над городом Кировское в Донецкой Народной Республике. Это небольшой город, где порядка 27 тысяч населения. Наша передовая группа находится сейчас там, помогает руководству налаживать жизнь», — отметил он.

По словам главы Якутии, Кировское не попал в зону боевых действий, но республика восемь лет находилась в состоянии войны, поэтому дороги и социальная инфраструктура обветшали. В городе есть угольная шахта, которая продолжает работать.

«Нужно, чтобы люди поняли, что Россия пришла, пришла навсегда, и мы сделаем все возможное, чтобы они поскорее интегрировались в нашу экономику, в наш общий дом — Российскую Федерацию», — добавил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия взяла шефство над двумя предприятиями в Донбассе — «Донецким электротехническим заводом» и «Торезским электротехническим заводом», Хабаровский край будет курировать город Дебальцево в ДНР.