Приштина, , 06:40 — REGNUM Правительство Косово 1 июня, в Международный детский день, приняло постановление об учреждении министерской комиссии по созданию мемориала детям, погибшим в ходе Косовской войны 1998–1999.

Ребенок ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, руководить комиссией будет премьер-министр Косово Альбин Курти.

Также в состав комиссии войдут министр юстиции, министр окружающей среды и пространственного планирования, министр финансов, труда и переводов. Курти пообещал, что вопрос будет решаться «с той серьезностью, которой он заслуживает».

Ранее президент Косово Вьоса Османи поздравила детей с международным детским днем.

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