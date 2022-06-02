Приштина, Сербия, 2 июня, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Правительство Косово 1 июня, в Международный детский день, приняло постановление об учреждении министерской комиссии по созданию мемориала детям, погибшим в ходе Косовской войны 1998–1999.

ИА REGNUM Ребенок

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, руководить комиссией будет премьер-министр Косово Альбин Курти.

Также в состав комиссии войдут министр юстиции, министр окружающей среды и пространственного планирования, министр финансов, труда и переводов. Курти пообещал, что вопрос будет решаться «с той серьезностью, которой он заслуживает».

Ранее президент Косово Вьоса Османи поздравила детей с международным детским днем.