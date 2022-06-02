Москва, , 05:08 — REGNUM Около 13-15 млн человек в мире могут оказаться на грани выживания из-за голода, связанного с конфликтом на Украине, согласно прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом 2 июня рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков в беседе с РИА Новости.

Голод в Афганистане ariananews. co

Как уточнил Кобяков, голод на планете породил не украинский кризис, ещё до него, в 2019 допандемийный год, в мире голодало 690 миллионов человек. Однако конфликт на Украине усугубил ситуацию, особенно в странах, которые балансировали на краю кризиса, который возник по разным причинам: из-за вооружённых конфликтов, стихийных бедствий, пандемии.

В текущем году, по словам Кобякова, в связи с ситуацией на Украине за грань голодного существования могут выйти еще порядка 13-15 млн человек.

«Задача мирового сообщества — консолидироваться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности, потому что устранение других глубинных причин мирового голода потребует куда больше усилий, средств и времени», — пояснил глава представительства ФАО в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению премьер-министра Италии Марио Драги, Запад не имеет права «проиграть битву за продовольственную безопасность».

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