Благовещенск, , 04:48 — REGNUM В Благовещенске в День города 2 июня поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в десяти школах и шести детских садах. В том числе были «заминированы» учреждения, где на этот день назначено проведение ЕГЭ по математике, сообщило ИА Amur. Life.

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Информация о вероятности теракта не подтвердилась в пяти зданиях. Учреждения, где проходит экзамен, успели проверить до его начала. Обследование остальных школ и детских садов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске 1 июня поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в дошкольных учреждениях №50 и №32.