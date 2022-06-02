Москва, 2 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом 1 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, прямая линия с главой России пройдёт «в любом случае» после ПМЭФ. Точную дату прямой линии с Путиным пока нет, её предстоит определить.

«Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — уточнил Песков.

ПМЭФ в этом году пройдёт с 15 по 18 июня.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — это ежегодное мероприятие, которое проводится в формате диалога с гражданами. Российский лидер выслушивает обращения, вопросы, предложения и жалобы жителей России и одновременно даёт поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, её длительность составила 3 часа 42 минуты. Глава России успел ответить на 68 вопросов граждан, всего поступило более 2 млн обращений.