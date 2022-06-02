Сеул, 2 июня, 2022, 04:42 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 9898 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Из них 32 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр не исключает, что снижение числа выявленных пациентов связано с уменьшением проводимых ПЦР-тестов в день выборов. Тем не менее общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в Республике Корея сохраняется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 129 313. Также за минувшие сутки в стране скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 212 человек.