Сеул, , 04:36 — REGNUM Правящая в Южной Корее консервативная партия «Гражданская сила» уверенно победила на прошедших 1 июня местных выборах. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии 2 июня сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что представители партии «Гражданская сила» в борьбе за посты губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения взяли верх в 12 из 17 регионов. Демократическая партия «Тобуро» смогла победить в пяти регионах.

В Сеуле с результатом 59% свой пост сохранил действующий мэр О Се Хун от «Гражданской силы». За бывшего председателя партии «Тобуро» Сон Ён Гиля в столице проголосовали 39,2%.

На прошедших в этот же день довыборах в Национальное собрание представители «Гражданской силы» заняли пять из семи вакантных мест. Из 226 постов градоначальников и глав муниципальных округов, за которые шла борьба на муниципальных выборах, 145 заняли консерваторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27–28 мая в Южной Корее состоялось досрочное голосование на региональных и парламентских выборах.

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