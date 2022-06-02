Бразилиа, , 04:32 — REGNUM Число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных обильными ливнями в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии, выросло до 120 человек, сообщает портал G1.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось о 106 погибших, 25 пострадавших, а также 6,2 тыс. лишившихся своих жилищ. В пострадавших от непогоды регионах продолжается поисково-спасательная операция. В ней принимают участие более 400 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни в Бразилии не прекращаются в течение нескольких дней. Из-за обильных осадков начались наводнения и сходы оползней. В столице штата Пернамбуку и еще 23 городах объявили режим чрезвычайной ситуации.