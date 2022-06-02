Якутск, 2 июня 2022, 04:34 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев анонсировал отмену в республике масочного режима. Соответствующий документ будет подписан 2 июня, сообщил он 1 июня в ходе прямого эфира в соцсетях.
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По его словам, инфекцию якутяне переносят в лёгкой форме. По данным на 1 июня за сутки в Якутии заразились COVID-19 42 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня масочный режим отменили в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.