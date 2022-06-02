Якутск, 2 июня, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев анонсировал отмену в республике масочного режима. Соответствующий документ будет подписан 2 июня, сообщил он 1 июня в ходе прямого эфира в соцсетях.

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«Мы советовались с главным санитарным врачом республики и руководителем Роспотребнадзора, завтра будет подготовлен указ об отмене масочного режима на территории республики. Многие ждут этого, и мы можем сегодня сказать, что ситуация по ковиду спокойная», — подчеркнул Айсен Николаев.

По его словам, инфекцию якутяне переносят в лёгкой форме. По данным на 1 июня за сутки в Якутии заразились COVID-19 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня масочный режим отменили в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.