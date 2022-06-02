Талса, США, 2 июня, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Президенту США Джозефу Байдену сообщили о стрельбе на территории больницы Святого Франциска в городе Талса в американском штате Оклахома. Об этом сказано в распространённом 1 июня заявлении пресс-службы Белого дома.

Niels Noordhoek Стрельба

Отмечается, что администрация Белого дома внимательно следит за ситуацией и обратилась к местным властям и к представителям властей штата с предложением о помощи.

Напомним, инцидент произошёл около 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня) в одном из зданий больничного комплекса в городе Талса. По предварительным данным, стрельбу по людям открыл темнокожий мужчина средних лет, вооружённый пистолетом и штурмовой винтовкой.

Как уточнил заместитель начальника полиции города Эрик Далглиш, виновник стрельбы мёртв. В результате стрельбы погибли не менее трёх человек, число пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате стрельбы на территории медцентра в городе Талса.