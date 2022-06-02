Приштина, Сербия, 2 июня, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 июня выступил с критикой главы миссии ЕС в Косово Томаша Шуньога, заявившего о росте числа межэтнических столкновений в Косово.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что, согласно поступающим ему отчетам, роста таких случаев не наблюдается. Более того, в Косово растет толерантность в отношениях между разными национальностями, о чем якобы сообщает и полиция Косово.

Также Курти не согласился с докладчицей по Косово в ЕС Виолой фон Крамон, призвавшей Косово и Сербию вести диалог и искать компромиссные решения. Политик подчеркнул, что в Косово не пойдут на компромиссы с Сербией по вопросу о своем статусе и намерены добиваться только взаимного признания.