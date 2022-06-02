Скопье, 2 июня, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Государственное статистическое агентство Северной Македонии 1 июня опубликовало отчет, согласно которому среди населения старше 15 лет имеются 18 897 неграмотных, это 1,2% населения страны. 5517 неграмотных — мужчины, 13 380 — женщины.

Плакат «Долой неграмотность»

Лицами без образования в этой же возрастной группе являются 23 192 человека, незаконченное начальное образование имеют 62 129 человек, это 4,1% населения.

Более четверти населения или 423 456 человек получили только начальное образование.

672 375 граждан закончили среднюю школу, высшее образование получили 263 349 человек. И только 29 654 человека закончили магистратуру. Всего в стране насчитывается 6037 докторов наук.