Приштина, 2 июня 2022, 05:40 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 1 июня в ходе посещения косовского города Печ заявила, что политическая обстановка в Косово стабильна, и, вопреки прогнозам некоторых экспертов, досрочных выборов не намечается.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Османи в ходе пресс-конференции после встречи с мэром Печа Газмендом Мухаджири.
Ранее в косовских СМИ публиковались репортажи об участившихся встречах представителей политических партий с диаспорой, из чего делался вывод о близости досрочных выборов. Правительство Альбина Курти раскритиковали за энергетическую политику и отсутствие значимых встреч в ходе визита в США.
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