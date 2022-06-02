Приштина, , 05:40 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 1 июня в ходе посещения косовского города Печ заявила, что политическая обстановка в Косово стабильна, и, вопреки прогнозам некоторых экспертов, досрочных выборов не намечается.

Вьоса Османи Facebook.com VjosaOsmaniMP

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Османи в ходе пресс-конференции после встречи с мэром Печа Газмендом Мухаджири.

Ранее в косовских СМИ публиковались репортажи об участившихся встречах представителей политических партий с диаспорой, из чего делался вывод о близости досрочных выборов. Правительство Альбина Курти раскритиковали за энергетическую политику и отсутствие значимых встреч в ходе визита в США.

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