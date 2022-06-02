Приштина, Сербия, 2 июня, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 1 июня в ходе посещения косовского города Печ заявила, что политическая обстановка в Косово стабильна и, вопреки прогнозам некоторых экспертов, досрочных выборов не намечается.

Facebook.com VjosaOsmaniMP Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Османи в ходе пресс-конференции после встречи с мэром Печа Газмендом Мухаджири.

Ранее в косовских СМИ публиковались репортажи об участившихся встречах представителей политических партий с диаспорой, из чего делался вывод о близости досрочных выборов. Правительство Альбина Курти раскритиковали за энергетическую политику и отсутствие значимых встреч в ходе визита в США.