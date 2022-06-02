Приштина, , 05:18 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 июня выступил с критикой требований дипломатов т. н. «Большой пятерки» — США, Германии, Великобритании, Франции и Италии — о реализации решения Конституционного суда Косово о передаче православному монастырю Высокие Дечаны 23 га земельной собственности.

Монастырь Высокие Дечаны, Косово a. dombrowski

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик выступил с пресс-конференцией, в ходе которой отметил, что, апеллируя к Конституционному суду Косово, западные дипломаты избирательно трактуют его решения, а о многих из них не упоминают. Однако, по его словам, «решения Конституционного суда это не буфет и не шведский стол», из чего, видимо, следует, что Курти призывает дипломатов ратовать за реализацию всех решений Конституционного суда.

По словам Курти, при вынесении решения Конституционного суда о передаче земельной собственности православному монастырю были допущены процессуальные нарушения.

При этом политик отметил, что он стал первым косовским премьер-министром, с которым в православной церкви отказались вести диалог.

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