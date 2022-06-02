Киев, , 04:34 — REGNUM В Международной организации уголовной полиции Interpol 1 июня выразили озабоченность в связи с тем, что переданное на Украину оружие было обнаружено в руках европейской мафии.

Пуск противотанковой ракеты Джавелин U.S. Department of Defence

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, глава организации Юрген Сток потребовал страны, снабжающие Киев оружием, сопровождать его механизмами слежения.

«Широкое распространение оружия в ходе текущего конфликта приведет к незаконному владению оружием в постконфликтной фазе», — заявил Сток перед представителями ассоциации англо-американских СМИ.

Напомним, после вывода войск США из Афганистана в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало высокотехнологичное американское оружие.

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