Киев, 2 июня 2022, 04:34 — REGNUM В Международной организации уголовной полиции Interpol 1 июня выразили озабоченность в связи с тем, что переданное на Украину оружие было обнаружено в руках европейской мафии.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, глава организации Юрген Сток потребовал страны, снабжающие Киев оружием, сопровождать его механизмами слежения.
«Широкое распространение оружия в ходе текущего конфликта приведет к незаконному владению оружием в постконфликтной фазе», — заявил Сток перед представителями ассоциации англо-американских СМИ.
Напомним, после вывода войск США из Афганистана в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало высокотехнологичное американское оружие.
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