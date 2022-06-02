В Интерполе предложили присылать оружие на Украину с «жучками»
Киев, 2 июня, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В Международной организации уголовной полиции Interpol 1 июня выразили озабоченность в связи с тем, что переданное на Украину оружие было обнаружено в руках европейской мафии.
U.S. Department of Defence
Пуск противотанковой ракеты Джавелин
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, глава организации Юрген Сток потребовал страны, снабжающие Киев оружием, сопровождать его механизмами слежения.
«Широкое распространение оружия в ходе текущего конфликта приведет к незаконному владению оружием в постконфликтной фазе», — заявил Сток перед представителями ассоциации англо-американских СМИ.
Напомним, после вывода войск США из Афганистана в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало высокотехнологичное американское оружие.