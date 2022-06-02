Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Группа боевиков напала на военную колонну миротворцев ООН в Мали 1 июня, сообщил пресс-секретарь генсекретаря организации Стефан Дюжаррик в официальном заявлении.

Un.org Миротворцы ООН в Мали

По его данным, террористы открыли огонь по колонне из гранатометов и стрелкового оружия. В результате боя погиб один миротворец, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

«Генеральный секретарь осуждает нападение и шлет свои глубочайшие соболезнования семье погибшего», — добавил Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая девять представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) пострадали в результате взрыва на востоке этой страны. Отмечалось, что взрыв произошел во время движения колонны миротворцев.