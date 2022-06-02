Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон дал совет инвесторам приготовиться к «урагану» в мировой экономике. Соответствующее заявление Даймон сделал 1 июня на финансовой конференции в Нью-Йорке, сообщает CNBC.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Даймона, если раньше он говорил о надвигающихся грозовых тучах, то сейчас уже следует говорить о приближении экономического «урагана». При этом Даймон уточнил, что сказать, будет ли это «небольшой ураган или супершторм Сэнди» не сможет на сегодняшний день никто.

Всем собравшимся на конференции финансовым аналитикам и инвесторам Даймон дал совет крепиться и подготовиться. Финансист отметил, что JP Morgan уже готовится к грядущей рецессии и будет «очень консервативен» с балансовыми отчётами. По данным Даймона, текущих сбережений американских потребителей должно хватить на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические трудности.

Опасения у главы JP Morgan вызвали планы Федерального резерва по сокращению объема активов на своем балансе. Планируется, что программа так называемого «количественного ужесточения» достигнет $95 млрд в месяц.

«Мы еще никогда не видели количественного ужесточения таких масштабов, и это может стать событием, о котором будут писать исторические книги в ближайшие 50 лет», — сказал Даймон.

Также Даймон назвал ещё один фактор, вызывающий беспокойство — ситуация на Украине и связанные с ней последствия для сырьевых рынков, в том числе для рынка энергоносителей и продовольствия.

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