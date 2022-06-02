Талса, США, 2 июня, 2022, 04:03 — ИА Регнум. По меньшей мере четверо человек стали жертвами стрельбы в медицинском центре в американском городе Талса (штат Оклахома), передает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Кроме того, погибшим числится и подозреваемый в нападении. В полиции отметили, что речь идет о чернокожем мужчине, который открыл огонь из винтовки и пистолета. Ранее сообщалось о том, что в результате происшествия погибли четверо человек, включая предполагаемого стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в американском городе Ювальде (штат Техас) произошла стрельба в начальной школе. Жертвами случившегося стали 19 детей, учитель и еще один взрослый.

После инцидента бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал наделить американских учителей правом на ношение оружия в школах, предварительно обучив их необходимым навыкам.