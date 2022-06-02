Вашингтон, 2 июня 2022, 03:59 — REGNUM США планируют передать киевскому режиму четыре разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-1 °C Gray Eagle. Об этом со ссылкой на источники 1 июня сообщает агентство Reuters.
По его данным, администрация президента США Джо Байдена уже в ближайшие дни намерена уведомить Конгресс о планах продажи на Украину этих БПЛА, способных нести ракеты Hellfire. На это, а также на обучение ВСУ управлению американскими аппаратами, будет направлена часть средств из недавно выделенных для помощи киевскому режиму $40 млрд.
Напомним, в статье, вышедшей 31 мая в The New York Times, Байден заявил, что Вашингтон намерен поставить Киеву более совершенное оружие для нанесения ударов по российской армии.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США предоставят Украине современные ракетные системы в целях обороны, а не для нанесения ударов по России.
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