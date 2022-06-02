Вашингтон, , 03:59 — REGNUM США планируют передать киевскому режиму четыре разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-1 °C Gray Eagle. Об этом со ссылкой на источники 1 июня сообщает агентство Reuters.

БПЛА MQ-1B Predator U.S. Air Force

По его данным, администрация президента США Джо Байдена уже в ближайшие дни намерена уведомить Конгресс о планах продажи на Украину этих БПЛА, способных нести ракеты Hellfire. На это, а также на обучение ВСУ управлению американскими аппаратами, будет направлена часть средств из недавно выделенных для помощи киевскому режиму $40 млрд.

Напомним, в статье, вышедшей 31 мая в The New York Times, Байден заявил, что Вашингтон намерен поставить Киеву более совершенное оружие для нанесения ударов по российской армии.

Джо Байден «Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США предоставят Украине современные ракетные системы в целях обороны, а не для нанесения ударов по России.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом: ракетные системы США для Киева не предназначены для удара по РФ