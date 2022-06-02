Рим, , 03:44 — REGNUM Итальянские военнослужащие возглавят миссию Североатлантического альянса в Болгарии, которая осуществляется для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини 1 июня в эфире телеканала Rai 1.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что итальянские военные уже дислоцированы в Латвии и Румынии с целью контроля над воздушным пространством вокруг указанных стран. Гуэрини отметил, что вооруженные силы республики могут также прибыть в Венгрию и Болгарию в случае соответствующего одобрения со стороны парламента Италии.

Кроме того, министр сообщил, что его страна уделяет «особое внимание» ситуации в Средиземноморье, «за стабильность, безопасность и мир в котором Рим «несет ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Болгария начала переговоры с властями Италии о размещении на болгарской территории ограниченного контингента итальянских вооруженных сил.

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