Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с днём рождения своего армянского коллегу Никола Пашиняна, сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили Primeminister.am

Гарибашвили разговаривал с Пашиняном по телефону. Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а «дружественному армянскому народу» — благополучия и прогресса.

Гарибашвили подчеркнул дружественные и тесные партнерские отношения между Грузией и Арменией. Премьер-министры выразили готовность к дальнейшему укреплению существующих тесных отношений. Гарибашвили и Пашинян договорились о встрече в ближайшее время.