Тбилиси, 2 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с днём рождения своего армянского коллегу Никола Пашиняна, сообщает 1 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Primeminister.am Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили разговаривал с Пашиняном по телефону. Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а «дружественному армянскому народу» — благополучия и прогресса.

Гарибашвили подчеркнул дружественные и тесные партнерские отношения между Грузией и Арменией. Премьер-министры выразили готовность к дальнейшему укреплению существующих тесных отношений. Гарибашвили и Пашинян договорились о встрече в ближайшее время.