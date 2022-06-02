Тунис, , 03:35 — REGNUM Указ об увольнении с должностей 57 судей издал президент Туниса Кайс Сайед. Об этом 1 июня сообщает радиостанция Mosaique FM.

Президент Туниса Кайс Сайед

Уточняется, что указ об увольнении судей был опубликован 1 июня. Перед подписанием указа Кайс Сайуд на заседании кабинета министров Туниса обрушился с критикой на представителей судейского корпуса.

Глава Туниса обвинил судей в халатности, а также в причастности к коррупции. Кроме того, по словам Сайеда, судьи «подозреваются в препятствовании следствию в делах, связанных с терроризмом» и защите чиновников, политиков и других лиц, причастных к терроризму, от привлечения к ответственности.

Также Сайед пояснил, что не будет вмешиваться в работу судей и судебной системы, но принять решение в отношении 57 судей считает «священным долгом».

Напомним, президент Туниса в феврале текущего года подписал указ о роспуске Высшего судебного совета страны после обвинений его членов в коррупции, а позже создал временный совет. Его решение вызвало протестную реакцию у многих граждан Туниса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители ряда политических партий Туниса заявили о намерении объединить силы для противодействия проведению референдума о новой конституции страны. Цель коалиции — не дать президенту страны Кайсу Сайеду окончательно монополизировать всю власть в стране.

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