Гродно, Белоруссия, 2 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В гродненской польской школе (СШ № 36) с нового учебного года преподавание переведут на русский язык. Об этом сообщает издание Hrodna life.

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О том, что с сентября 2022 года в польской школе в Гродно занятия будут вестись на русском языке, стало известно ещё в апреле этого года. Это связано с изменениями в Кодексе об образовании, согласно которым преподавание на языке национального меньшинства в Белоруссии не предусматривается.

При этом родителям тогда сообщили, что по их просьбе и с согласия местных властей обучение польскому языку и литературе может быть организовано в течение одного часа в неделю. Однако теперь стало известно, что этого часа в расписании не будет. Белорусское законодательство этого не позволяет.