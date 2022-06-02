В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась почти на треть
Москва, 2 июня, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 6,5 тыс. га и составляет 11 165 га. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
По данным ведомства, в России за прошедшие сутки было ликвидировано 33 лесных пожара на площади 6593 га.
По данным на утро 2 июня на территории России действуют 14 лесных пожаров на площади 11 165 га, по которым проводятся работы по активному тушению.
В предшествующие сутки общая площадь лесных пожаров в России сократилась на 4550 га (21%), до 17 130 га.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с июня штрафы для граждан за нарушения противопожарной безопасности вырастут в 15−20 раз, для юрлиц — в два-три раза. В частности, штраф за нарушение противопожарной безопасности в лесах повышается до 400 тысяч рублей.