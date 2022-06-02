Минск, , 13:02 — REGNUM Показанный белорусским телеканалом ОНТ репортаж о спецоперации белорусского КГБ по вывозу застрявших на Украине дальнобойщиков призван выставить украинцев врагами в глазах белорусов. Такое мнение высказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Игорь Кизим Belarus.mfa.gov.ua

«В фильме легко просматриваются антиукраинские пропагандистские штампы, манипуляции фактами, полуправда, подмена понятий и т.д.», — считает Кизим.

Дипломат поделился собственной версией организации вывоза белорусских дальнобойщиков. По его словам, украинские представители автоперевозчиков вели переговоры с российскими о взаимном обмене водителей, которые застряли в обеих странах. Была достигнута договоренность о том, что обмен состоится на пограничном переходе в Бресте. Автобус с украинскими дальнобойщиками из России должен был приехать туда через Белоруссию, а с российскими из Украины — через Польшу.

«И тут началась «спецоперация». Когда россияне пересекли границу и оказались в Белоруссии, белорусские пограничники не выпустили украинских и поставили условие, что выпустят их только в обмен на своих. То есть фактически взяли в заложники украинских водителей», — рассказал Кизим.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 31 мая, комментируя операцию КГБ на Украине, похвалил чекистов за работу «без единого выстрела» и вручил силовикам награды.