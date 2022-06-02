Нью-Йорк, США, 2 июня 2022, 03:10 — REGNUM Просьбу Турции изменить написание названия страны во всех официальных документах удовлетворила Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом1 июня сообщило агентство Anadolu.

Турция
Турция

Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye. Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, изменение вступило в силу сразу же после обращения главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Короткий вариант названия страны на иностранных языках будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится. Как пояснил в официальном обращении к Гутеррешу глава МИД Турции, изменение в написании связано с процессом «повышения престижа страны на международной арене».

Агентство Anadolu пояснило, что все дело в неблагозвучности старого названия. В частности, с английского языка слово «Turkey» можно перевести как «индейка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен добиваться экономического роста в стране даже ценой инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган готов добиваться экономического роста даже ценой инфляции — FT