Нью-Йорк, США, , 03:10 — REGNUM Просьбу Турции изменить написание названия страны во всех официальных документах удовлетворила Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом1 июня сообщило агентство Anadolu.

Турция

Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye. Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, изменение вступило в силу сразу же после обращения главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Короткий вариант названия страны на иностранных языках будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится. Как пояснил в официальном обращении к Гутеррешу глава МИД Турции, изменение в написании связано с процессом «повышения престижа страны на международной арене».

Агентство Anadolu пояснило, что все дело в неблагозвучности старого названия. В частности, с английского языка слово «Turkey» можно перевести как «индейка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен добиваться экономического роста в стране даже ценой инфляции.

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