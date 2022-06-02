Тбилиси, 2 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. С 1 июня в Грузии увеличиваются выплаты на социально незащищённых детей, сообщает 1 июня sknews.ge.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Так, величина среднемесячного детского пособия составит 150 лари ($ 50). Программа охватит более 215 тысяч детей, на что из государственного бюджета будет выделено 341 млн. лари ($ 113 млн.).

«Наши усилия по сокращению детской бедности и обеспечению их развития будут продолжаться и укрепляться», — говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.